РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 ноя. Пост начальника управления по физической культуре и спорту администрации подмосковного Красногорска занял Дмитрий Герман, следует из данных официального сайта администрации.

В разделе «Структура» на сайте администрации в должности начальника управления по физкультуре и спорту значится Дмитрий Герман. Он сменил на этом посту Алексея Кокурина, который руководил данным направлением в течение последних двух лет - с октября 2019 года.

Герман известен в Красногорске как генеральный директор МАУ «Красногорск Арена имени Владимира Петрова». Он до сих пор указан в этой должности на сайте спорткомплекса. Однако, знакомый с ситуацией источник сообщил «РИАМО в Красногорске», что исполняющим обязанности гендиректора учреждения временно назначен экс-начальник службы безопасности Александр Занин.