РИАМО – 3 ноя. МегаФон провел исследование, которое показало, что 28-30 октября российские города покинули в 2 раза больше жителей, чем в нерабочий период в марте 2020 года, сообщает пресс-служба оператора.

Специалисты МегаФона проанализировали мобильный трафик абонентов с помощью инструментов Big Data. Так, они выяснили, что в этом году стали популярнее загородные поездки по сравнению с поездками на большие расстояния.

Среди тех, кто уехал из городов в конце октября, 87% поехали в ближайшие области и небольшие населенные пункты в своем регионе, 13% отправились в другие субъекты страны. В нерабочий период в 2020 году больше человек решились на дальние поездки, их доля составляла около 20% от общего числа уехавших.

Больше всего людей в конце прошедшего октября покинуло Москву. К 30 октября 2021 года из столицы уехали 14% горожан, что на 57% больше, чем в среднем по субботам в октябре. В Подмосковье жители столицы чаще всего выбирали для поездок Люберцы, Красногорск, Одинцовский округ и Подольск.

Кроме того, москвичи стали реже совершать поездки по городу. Обычно в октябре один горожанин в среднем преодолевал 11 км в день, а во второй половине прошлой недели данный показатель снизился на 22% - один горожанин в среднем преодолевал 8,5 км в день.

Большинство жителей столицы, которые решили съездить в другие регионы, выбрали Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород.

Самая большая миграция населения в регионах зафиксирована в Калининграде (5,7% жителей), Санкт-Петербурге (5,5%), Саратове (3,8%), Нижнем Новгороде (3,6%).

Кроме того, 28-30 октября в стране сильно увеличилось потребление мобильного интернет-трафика. Абоненты МегаФона потратили на 36% больше трафика, чем во время нерабочего периода весной прошлого года. Специалисты оператора считают, что это связано с переводом бизнес-процессов в «цифру», благодаря чему люди могут работать на даче или в другой точке страны.