РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 ноя. Сотрудники ГИБДД Подольска призвали прохожих использовать световозвращающие элементы на одежде, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках социального раунда «Засветись!» автоинспекторы городского округа Подольск совместно с представителем комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа провели профилактическое мероприятие, направленное на информирование жителей и гостей города о соблюдении правил дорожного движения и использовании на своей одежде световозвращающих элементов.

Участникам дорожного движения (прохожим) вручили тематические памятки и световозвращающие браслеты и напомнили, что их использование помогает своевременно заметить пешехода и избежать трагических последствий на дороге.