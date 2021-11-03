РИАМО - 3 ноя. В Московском городском педагогическом университете с 15 ноября изменится режим обучения для студентов-очников. Для посещения занятий им нужно будет подтвердить свой Covid-статус, сообщается на сайте вуза.

На территорию университета смогут попасть только студенты, у которых есть QR-код, подтверждающий факт вакцинации или перенесения коронавирусной инфекции, либо действующий результат ПЦР-теста.

Тем, у кого есть официальный медотвод, а также несовершеннолетним учащимся предоставят возможность бесплатно проходить экспресс-тестирование.

Студентам, у которых нет медотвода и не поставлена прививка от коронавируса, предстоит учиться дистанционно.