РИАМО - 3 ноя. В рамках работы по ликвидации аварийных зданий осенью 2021 года в подмосковном городе Сергиев-Посад были снесены 5 аварийных жилых домов: №1, 5, 7, 9 и 15 по улице Школьная общей площадью 2,8 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Здания были признаны аварийными, подлежащими сносу, и включены в перечень объектов для ликвидации. Ранее в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Московской области было выполнено переселение жильцов этих пяти домов. Осенью 2021 года был произведен снос объектов», - сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он отметил, что постройка двухэтажных кирпичных домов, пришедших в аварийное состояние, датирована 1949 годом. Перспективы использования территории, освободившейся после сноса зданий, будут определяться администрацией округа с учетом мнения местных жителей.

Всего в 2021 году в Сергиево-Посадском городском округе было ликвидировано 33 постройки. Помимо аварийных зданий в это число вошли объекты незавершенного и самовольного строительства.

За последние 4 года в округе выявлено 139 объектов незавершенного строительства, 45 из них возведены самовольно. По состоянию на сегодня снесен и приведен в соответствие 81 объект, что составляет 58% от запланированного количества. Работы в этом направлении продолжаются.