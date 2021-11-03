РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 ноя. В микрорайоне Кузнечики Подольска на улице Академика Доллежаля комиссия выявила недостатки при установке детской и спортивной площадок, сообщает теротдел администрации округа.

Территориальное управление в микрорайоне Кузнечики совместно с руководством управляющей компании МУП «Дирекция единого заказчика» провели встречу с жителями во дворе домов №№14, 16, 18 на улице Академика Доллежаля.

Совместно проверили работы по установке детской и спортивной площадок у дома №18. Недостатки зафиксировали и передали представителю подрядчика. Подрядная организация установила недостающую урну. Ей предстоит завершить работы по подсыпке грунта и посадке травы.

С жителями домов №№14 и 16 обсудили проблемные вопросы по переносу мусоросборочной площадки, восстановлению опоры для выбивания ковров, недостатки строительства гостевой парковки, озеленение территории, шум вентиляционной системы школы №34/2. По итогам встречи составили протокол и наметили пути решения. Отчет о решении объявят на следующих встречах.