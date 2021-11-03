РИАМО - 3 ноя. Если грипп не был долечен, а человек выходит на работу, то для него повышается риск осложнений после болезни. В их число входят поражение сердца, осложнение на почки, аутоиммунные заболевания и так далее, сообщила врач-терапевт, гематолог Диана Ким.

«Грипп относится к инфекционным тяжелым вирусным заболеваниям и имеет свои последствия и осложнения. Это может быть поражение сердца в виде эндокардитов, миокардитов, и миокардиты мы очень часто видим после перенесенного гриппа», — сказала Ким в интервью радио Sputnik.

Она добавила, что также могут возникнуть осложнения на почки. Врач отметила, что после гриппа всегда нужно сдавать общий анализ мочи, потому что проявление заболевания почек может не ощущаться, но оно может возникнуть.

Грипп также может стать причиной возникновения любого аутоиммунного заболевания, например, тромбоцитопении (патологическое снижение тромбоцитов в крови), поражения суставов. Кроме того, после гриппа может развиться воспаление головного мозга.

Обычно осложнения проявляются в течение месяца после гриппа. Их причиной становятся дисбаланс иммунной системы и ранний выход на работу. При этом риск получить осложнения увеличивается при недолеченном гриппе. Обычно при спокойном течении гриппа на больничном проводят 10-14 дней.