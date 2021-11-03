РИАМО - 3 ноя. Пекарню «Маковка» на улице Сходненская в Москве опечатали сотрудники Роспотребнадзора. Причиной стали многочисленные нарушения мер профилактики коронавируса, сообщила специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в СЗАО Марина Кондратькова.

Контроль за соблюдением требований по профилактике коронавируса в период нерабочих дней усилили.

«В ходе обследования в пекарне «Маковка» по адресу: улица Сходненская, дом 35, корпус 1, выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства и мер профилактики COVID-19. В помещениях не проводится обеззараживание воздуха, не соблюдается социальная дистанция, не проводится дезинфекция помещений», - рассказала Кондратькова.

Она добавила, что пищевые и бытовые отходы с пищевым сырьем хранятся вместе, товарное соседство в холодильнике не соблюдается.

На основании выявленных нарушений в соответствии с частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ деятельность пекарни могут по решению суда остановить на 90 суток.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>