РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 ноя. В подмосковном Щелкове сотрудники Росгвардии задержали мужчину за попытку кражи барабана и музыкальных колонок, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

На пульт дежурного Щелковского отдела вневедомственной охраны поступило сообщение, что в одном из магазинов, расположенных на Пролетарском проспекте, была совершена попытка кражи. Наряд группы задержания оперативно прибыл по указанному адресу. На месте выяснилось, что один из покупателей спрятал в рюкзак барабан, а под куртку убрал музыкальные колонки. После этого он попытался быстро пройти через кассовую зону, не оплатив товар. Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя.

Для дальнейших разбирательств задержанный был доставлен в отдел полиции. Злоумышленником оказался 27-летний местный житель. Сумма ущерба устанавливается, по данному факту проводится проверка.