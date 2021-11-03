РИАМО - 3 ноя. В поселке Малаховка городского округа Люберцы демонтировали незаконно возведенные объекты, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Василий Власов.

«Благодаря нашим инициативным жителям была проведена проверка возведенных нестационарных объектов, расположенных по адресу: Малаховка, улица Электропоселок, вблизи дома №11, в ходе которой факт незаконного возведения подтвердился. Выполнены работы по демонтажу нестационарных объектов», - отметил Власов.

Он подчеркнул, что по сбору наказов жителей городской округ Люберцы вошел в число лидеров среди муниципалитетов Подмосковья. Больше всего инициатив касались комфортной городской среды, экологии, образования и здравоохранения.

«Дорогие друзья! Спасибо вам за активность и неравнодушие! Вместе мы сможем сделать наш городской округ еще красивее и лучше», - добавил Власов.