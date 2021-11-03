Район Зябликово находится в Южном административном округе и является одним из самых густонаселенных в столице. Здесь нет выдающихся школ, а торговые центры — старые и пошарпанные. Чем недовольны местные жители и стоит ли вкладываться в жилье в этом районе, читайте в материале РИАМО.

Густонаселенный район

Нынешний район Зябликово — бывшая деревня, которая вошла в состав Москвы в 1960 году. Сейчас этот спальный район столицы входит в состав Южного административного округа и является одним из самых густонаселенных: на площади менее 438 гектаров официально проживает около 133 тысяч человек. По словам президента Межотраслевой ассоциации саморегулируемых организаций в области строительства и проектирования «Синергия» Александра Белоуса, если учесть и незарегистрированных граждан, количество жителей в районе значительно увеличится.

«Перенаселенность, высокая плотность и скученность населения, к сожалению, создают определенный психологический дискомфорт», — рассказал РИАМО эксперт.

С северо-востока Зябликово граничит с районом Братеево, а с юга и с запада — с Южным и Северным Орехово-Борисово.

Забликово в основном застраивали в 1980-е годы, поэтому в районе много однотипных панельных домов и доступные цены на недвижимость. Как рассказал РИАМО руководитель направлений первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев, в Зябликово продают различные квартиры в разном ценовом диапазоне.

«Наиболее доступным вариантом станет квартира-студия за 2,8 миллиона рублей, а одним из самых дорогих — трехкомнатная квартира за 19 миллионов рублей», — рассказал эксперт.

При этом в 2021 году стоимость вторичного жилья в Зябликово заметно выросла по сравнению с ценами прошлого года: теперь за квадратный метр придется отдать около 228 тысяч рублей. Квадратный метр в новостройке может обойтись примерно в 303 тысячи рублей — такие данные приводит Дмитрий Алексеев. При этом первичное жилье в районе предоставляет лишь один жилой комплекс — Fresh от компании «Донстрой».

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Удовлетворительная экология

Как рассказала РИАМО генеральный директор агентства недвижимости «Бон Тон» Наталия Кузнецова, главная проблема района — загазованность из-за соседства с Каширским шоссе и МКАДом. Также имидж района портят близлежащие промзоны и нефтеперерабатывающий завод, а также два мусоросжигательных завода в Братеево и на Варшавском шоссе. Но в целом, согласно рейтингу EcoStandard Group, экологическая обстановка в районе Зябликово оценивается как удовлетворительная.

Ситуацию в Зябликово спасает большое количество зеленых насаждений. По словам исполнительного директора «Русич Недвижимость» Александра Козлова, с севера, запада и востока эта локация окружена крупными парками, через один из которых — Братеевский — проходит Москва-река.

«Между Ореховым и Борисовским проездами находятся старые яблоневые сады, на территории района расположены парки «Пойма реки Городни» и «Шмелевский ручей». В целом район достаточно комфортный для проживания», — рассказал эксперт.

За последнее время в районе обновили парки и пешеходные бульвары, благоустроили десятки скверов и общественных пространств. Также во дворах появились современные спортивные площадки и игровые городки для детей.

По словам местных жителей, в районе действительно большое количество парков и скверов: всегда можно найти где погулять. Однако специализированных мест для выгула собак практически нет. Во дворах же зелень сажают хаотично.

«Из-за того, что в районе странным образом посадили деревья, во дворах света нет совсем. Это добавляет адреналина вечерами, когда идешь домой мимо алкашей и наркоманов», — рассказал РИАМО местный житель Константин.

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Грязный ТЦ и очереди за водкой

В районе располагаются 17 школ и 23 детских сада — такие учреждения находятся практически в каждом дворе. Однако в Зябликово нет выдающихся школ, которые бы входили в образовательные рейтинги, поэтому родители, желающие обучать ребенка в учреждениях с особым уклоном, выбирают для ребят заведения в других районах.

«Более того, в районе довольно много спортивных клубов и секций, в частности, Московская академия гимнастики, Студия йоги и единоборств Сергея Киенко, Боксерский клуб тренера Герасимова, стадион «Зябликово Арена», ФОК «Орехово-Борисово», Федерация кобудо России, клуб каратэ «Восход», — рассказал Белоус.

В Зябликово есть и городские поликлиники, и больницы, и различные частные медицинские учреждения, а также Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России.

«Для любителей спорта и активного образа жизни в Зябликово построили стадион «Зябликово Арена», который является стадионом любительской футбольной лиги ЮАО, открыли детскую спортивную школу по художественной гимнастике и акробатике», — рассказал Алексеев.

В Зябликово работают три фитнес-центра, а также большой каток с искусственным льдом и теплыми раздевалками. Летом каток превращается в многофункциональную площадку, на которой жители могут играть в футбол, волейбол и баскетбол.

Здесь работают и четыре крупных торговых центра. При этом, по словам местного жителя, в целом инфраструктуру района можно оценить на чистую «двойку».

«Есть маленький бестолковый ТЦ на Кустанайской улице, в который приходит не самый лучший контингент закупиться водкой и шаурмой. Еще в Зябликово есть ТЦ «Облака» — грязный, пошарпанный, с вечно тусующимися школьниками, которым негде проводить время, и огромным количеством курьеров-мигрантов», — отметил Константин.

Местная жительница Елена также подтвердила, что в районе достаточно небольшой выбор магазинов — в первую очередь продуктовых. «У нас засилье «Пятерочек», но все они старые и пошарпанные, с маленьким выбором продуктов. Есть несколько «Перекрестков», но до них нужно прилично идти. «Мираторг» и вовсе закрылся, проработав совсем недолго», — рассказала она РИАМО.

Зачастую в этих самых магазинах можно встретить большое количество любителей алкоголя. «Уже с утра они стоят в очереди за водкой. Даже на выходных, когда я шел на работу, наблюдал такую картину: мужик просто выпил чекушку водки, выбросил бутылку в урну и пошел по своим делам», — рассказал РИАМО Анатолий.

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Транспортная доступность

У жителей Зябликово есть доступ к двум веткам метро: Замоскворецкой (метро «Красногвардейская») и Люблинско-Дмитровской (метро «Зябликово» и «Шипиловская»). «Станции расположены практически в пешей доступности для большинства жителей района. На территории Зябликово также работает развитая сеть автобусных маршрутов», — рассказала Кузнецова.

Однако, как отметил эксперт, район не очень удобен для автомобилистов.

«Добраться до центра столицы можно по Каширскому шоссе или через Люблинскую улицу, а затем — по Волгоградскому проспекту. Для всех этих транспортных путей характерна плотная загруженность в час-пик, вероятность попасть в пробки очень высокая», — рассказала эксперт.

В самом же районе транспортной доступности способствуют не слишком загруженные дороги вдоль улиц Мусы Джалиля, Шипиловской или Орехового бульвара, ведущие к близко расположенному МКАДу.

Однако в некоторых дворах тяжело найти парковочное место, особенно у метро. «Поставить машину рядом с домом стало невозможно из-за потока людей, приезжающих на пересадку в метро. Перехватывающие парковки вечно забиты машинами», — сказал Константин.

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Закладки в цветах и неприятные компании

Местный житель Анатолий рассказал, что не любит ходить по району вечером. «Стараюсь встречать жену у метро, когда она приходит после 22:00», — рассказал он.

Мужчину поддержала и местная жительница Елена.

«Здесь в каждом доме живут алкаши или наркоманы. В моем подъезде, например, опять начались ночные тусовки: выяснилось, что из тюрьмы вышел какой-то наркоман и продолжил распространять запрещенные вещества. Соседям даже пришлось убрать с этажа все цветы, потому что в горшках оставляли закладки. И это все при том, что по соседству с подъездом находится пункт полиции», — рассказала она.

Местный житель Константин подтвердил, что закладки и закладчики — большая проблема района. Наркоманы оставляют «посылки» не только в подъездах, но и на детских площадках.

«На мой взгляд, если есть возможность, нужно уезжать из этого района. Да, у нас есть хорошие интеллигентные соседи, но это исключение из правила. Основная масса людей портит все имеющиеся плюсы», — заключила Елена.

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