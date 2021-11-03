РИАМО - 3 ноя. В российской компании Addreality создали устройство, с помощью которого можно проверить QR-коды тех, кто сделал прививку от коронавируса или переболел, сообщает РИА Новости.

В компании отметили, что устройство работает на базе искусственного интеллекта.

Аппарат работает по следующему принципу: устройство сканирует QR-код, проверяет его в единственном федеральном решении, предложенном Минцифры России. Затем система верифицирует QR-код.

Также устройство может определить, надел ли человек маску.

Такие аппараты смогут проверять QR-коды в ресторанах, аэропортах, театрах, торговых центрах и на производственных предприятиях.