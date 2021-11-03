РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 ноя. В торговом центре подмосковной Балашихи злоумышленник украл мобильный телефон стоимостью более 47 тыс. рублей из кармана куртки 18-летней жительницы округа, подозреваемого задержали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» обратилась местная жительница с сообщением о краже мобильного телефона в торговом центре на ул. Граничной. Сумма ущерба составила более 47 тысяч рублей.

Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 32-летний местный житель. Злоумышленник воспользовался тем, что потерпевшая отвлеклась, и похитил мобильный телефон из кармана ее куртки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.