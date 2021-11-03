РИАМО - 3 ноя. В столичном районе Хамовники специалисты ведут ремонт доходного дома 1842 года постройки, сообщили РИАМО в пресс-службе фонда капитального ремонта города Москвы.

Здание расположено по адресу: улица Остоженка, дом №42/2. Дом начали строить в 1842 году под руководством архитектора Н. Струкова. За долгие годы его состояние приблизилось к аварийному.

Работы по восстановлению фасада начали этим летом. Специалисты полностью очистили стены и обработали антисептиком. После восстановления кирпичной кладки проведут гидрофобизацию.

Капитальный ремонт крыши, фасада и подъезда специалисты планируют завершить до конца месяца. Специалисты заменили в доме систему отопления, а также водоотведения и холодного, горячего водоснабжения. Рабочие обновили сети электроснабжения в здании.