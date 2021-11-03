РИАМО - 3 ноя. Сотрудники Роспотребнадзора опечатали магазин «Магнит», расположенный на улице Академика Скрябина. Там были выявлены нарушения мер по Covid-безопасности, сообщил специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в ЮВАО Фарис Лабаш.

В частности, сотрудники Роспотребнадзора обнаружили, что покупатели не соблюдали режим социальной дистанции, в заведении работали не вакцинированные от коронавируса сотрудники, а еще там обслуживали посетителей без масок.

«В отношении магазина составлен протокол о временном запрете деятельности»,- сказал Лабаш.

По его словам, за выявленные нарушения, согласно ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, компании грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

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