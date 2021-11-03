РИАМО - 3 ноя. Московское областное УФАС России вынесло постановление о штрафе в 300 тыс. рублей в отношении Азиатско-Тихоокеанского банка за незаконную рекламу, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС обратился гражданин, который пожаловался на получение рекламы в СМС от Азиатско-Тихоокеанского банка без его согласия.

УФАС вынесло решение о нарушении банком закона о рекламе, так как не было предварительного согласия абонента на получение рекламы, умалчивалось о всех остальных условиях, определяющих полную стоимость займа и влияющих на нее.

Антимонопольное ведомство возбудило административное дело. Было вынесено постановление о привлечении банка к административной ответственности в виде штрафа в 300 тыс. рублей. Банк обратился в суд, не согласившись с решением.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал Азиатско-Тихоокеанскому банку в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России.