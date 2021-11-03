РИАМО - 3 ноя. С 3 по 7 ноября в расписании пригородных поездов Московского транспортного узла внесены корректировки. Так, 7 ноября будут назначены дополнительные поезда, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

Так, поезда 3 ноября будут курсировать по расписанию пятницы. 4, 5, 6 ноября – по расписанию субботы, а 7 ноября по расписанию воскресения.

Дополнительно назначаются пригородные поезда: 7 ноября №7051 Рязань 2 – Москва отправлением в 15:40, №7030 Тула – Москва отправлением в 15:55.

3, 4 и 7 ноября поезда №6382, №6384, №6383, №6385 сообщением Черусти – Вековка будут курсировать составностью 11-12 вагонов.

Точное расписание можно посмотреть на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в App Store и Google Play.