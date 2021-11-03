РИАМО - 3 ноя. В центре поддержки экономики Москвы с начала пандемии обработали более 14 тыс. онлайн-обращений из 20 сфер бизнеса, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Преимущественно обращались в центр предприниматели сферы услуг, туризма и общественного питания.

«На сайте центра работает сервис по автоматическому подбору федеральных и городских мер поддержки граждан и предпринимателей, среди которых льготы по аренде, субсидии и гранты, льготное кредитование. С помощью пошагового алгоритма пользователи могут узнать о том, какие меры для них подходят, и получить ссылку на документ, которым эти меры утверждены», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Горячая линия центра продолжает работать. У специалистов можно получить консультации по актуальным вопросам, например, о мерах поддержки бизнеса, или какие учреждения будут закрыты в период нерабочих дней. ​