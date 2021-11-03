РИАМО - 3 ноя. В рамках акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!» в среду пройдет второй розыгрыш квартир среди привитых горожан, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Розыгрыш состоится в прямом эфире телеканала «Москва 24». В нем принимают участие вакцинированные жители старше 18 лет. Они получили первый или второй компонент вакцины с 25 по 31 октября или ревакцинировались в этот период.

Двое победителей станут обладателями однокомнатных квартир в столице.

Акция «Вакцина — твой ключ к здоровью!» - это одна стимулирующих мер прививочной кампании. Московская торгово-промышленная палата стала ее инициатором. ​

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>