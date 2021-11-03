РИАМО - 3 ноя. На улице Ильинке отреставрировали фасад доходного дома Троицкого подворья. В этом здании находится Торгово-промышленная палата, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что это здание построили в конце XIX века. Оно является объектом культурного наследия регионального значения.

«Фасады пятиэтажного дома выполнены в стиле раннего классицизма, их общая площадь превышает 4 тыс. кв. м. Обилие декора и сложность конструкции повлияли на процесс проведения работ. Для того чтобы не потерять ни одного элемента, специалисты вручную удалили поздние наслоения краски и цементной штукатурки, укрепили сохранившийся штукатурный слой и лепной декор, восстановили цоколь», — сказал Бирюков.

Были отреставрированы двери, окна, слуховые окна, керамическая плитка «кабанчик», недостающие детали которой воссоздали в мастерских. Перед работами по реставрации дверных и оконных заполнений, воссозданием обрамления слуховых окон были изучены историко-архивные и библиографические материалы. Всего на фасаде привели в порядок 8 тыс. сохранившихся декоративных элементов.

Кроме того, отдельное внимание уделили работам на кровле, чья площадь составляет более 2 тыс. кв. м. Были заменены стропила, крышу покрыли оцинкованной сталью, отремонтировали чердачные перекрытия, отреставрировали кровлю башни, отремонтировали потолки на 5 этаже, привели в порядок подвальные помещения.