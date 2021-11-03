РИАМО - 3 ноя. В аварии с автобусом у дома 97 на Каширском шоссе в городском округе Домодедово пострадали три человека, они доставлены в местную больницу, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Авария произошла поздно вечером 2 ноября. Водителю автобуса стало плохо во время движения, и он врезался в дерево.

Всего в автобусе находилось 20 человек, пострадали три человека, в том числе один подросток 17 лет.

В результате происшествия разлива топлива и возгорания не произошло.