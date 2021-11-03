РИАМО - 3 ноя. Мужчина погиб и двое детей получили травмы в результате ДТП с участием автомобиля каршеринга минувшей ночью на 60-м км внешней стороны МКАД, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Водитель каршеринга въехал в автомобиль Toyota, который стоял на дороге из-за неисправности.

В момент аварии 62-летний водитель иномарки стоял на дороге у передней части своего автомобиля. В результате полученных травм он скончался на месте.

Также в Toyota находились дети – 6 и 12 лет. Они от столкновения пострадали и были госпитализированы.

Водитель каршеринга был трезв.