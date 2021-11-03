РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 ноя. В Балашихе сотрудники полиции задержали местного жителя, которого подозревают в краже у 56-летней женщины банковской карты и списании с нее более 8 тыс. рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» обратилась местная жительница, у которой с банковской карты были списаны деньги в размере более 8 тыс. рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 54-летний местный житель. Злоумышленник, находясь в магазине на ул. Пролетарской, похитил кошелек с банковской картой, с которой впоследствии расплачивался в различных магазинах.

По данному факту Следственным управлением МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.