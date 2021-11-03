РИАМО - 3 ноя. В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработали специальный тест, который показывает, действительно ли человек вакцинировался от коронавируса или купил поддельный сертификат. Тест показывает наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26, пишет газета «Известия».

Этот аденовирус есть в вакцинах «Спутник V» и «Спутник Лайт». Он доставляет в клетки фрагменты генетического материала коронавируса.

«Маркером успешно проведенной прививки нашей вакциной служат антитела к оболочке вектора — к адено 26-му. Первый компонент «Спутника V» сделан на основе адено 26-го. Он крайне редко встречается у человека, это буквально десятые доли процента. Поэтому наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы», — сказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Он добавил, что если пациент с сертификатом о прививке попадет в реанимацию и у него не будет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у этого человека поддельный сертификат о вакцинации.

Этот тест в центре Гамалеи проводят около месяца. Кровь пациентов предоставляют реанимационные отделения. Антитела к адено 26-му не обнаруживают примерно у 80% пациентов в реанимациях, которые ранее заявляли, что они привились от коронавируса. Было проверено порядка 50-60 человек.

Неточность методики

В то же время некоторые эксперты считают, что такой метод не может считаться точным. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков отметил, что клетка очень быстро «переваривает» аденовирусные белки. Кроме того, если у пациента не было предсуществующих антител к аденовирусу 26-му, то в связи с вакцинацией качественных антител у него может и не появиться из-за непродолжительного присутствия в организме.

Волчков считает, что более точный результат такого теста можно получить в случае сравнения образцов крови до вакцинации и после прививки.

Поддельные сертификаты

По данным Group-IB, в последнее время выросло число предложений о продаже поддельных сертификатов о прививке от коронавируса. Большая их часть размещена в чатах в Telegram, в которых состоит от 500 до 12 тыс. пользователей. Кроме того, продают ПЦР-тесты, справки об антителах, QR-коды, медотводы от прививки.

Кроме того, мошенники похищают деньги у граждан не только продавая поддельные документы, но и предлагая якобы материальную помощь в рамках пандемии: создаются сайты несуществующих государственных учреждений, где говорится о материальной помощи, и пользователю предлагают заполнить анкету с персональными данными, в том числе ввести данные банковской карты.

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