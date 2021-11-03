РИАМО - 3 ноя. Почти все птицы, которые улетают зимовать на юг, уже покинули Московский регион. Остаются пока в регионе дрозды и зарянки, сообщил РИАМО председатель Московского областного отделения союза охраны птиц России Виктор Зубакин.

«Улетели все наши хорошо поющие, то есть соловьи, славки, пеночки – практически все. Проще назвать тех, которые остался», - сказал Зубакин.

Не улетели пока дроздовые птицы, которые остаются в регионе до выпадения первого снега: певчие дрозды, черные дрозды и зарянки. Пока не улетели и многие виды уток, которые покинут регион только после замерзания водоемов.

Ранее из Подмосковья улетели на зимовку краснокнижные серые журавли. Два раза в год — осенью и весной — эти птицы пролетают огромные расстояния от мест гнездовий до мест зимовки и обратно — около 800 км за сутки.