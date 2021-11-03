РИАМО - 3 ноя. Утром в среду в Московском регионе сохраняется слабый туман в районе аэропортов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«На 6:00 утра в Москве только дымки. Слабый туман только в районе аэропортов. Там действительно туман сохраняется», - рассказала Позднякова.

По ее словам, в среду нет достаточных условий для сохранения тумана. В частности, даже в районе аэропортов влажность воздуха не достигает 100%. Кроме того, в регионе наблюдается плотный ветер.

«В 6:00 на ВДНХ видимость 4 км. Нельзя сказать, что она (дымка - ред.) существенно ухудшает видимость», - добавила Синоптик.

Густой туман образовался в Московском регионе вечером 1 ноября и держался около суток.