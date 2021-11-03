РИАМО - 3 ноя. В деревне Каурцево Наро-Фоминского городского округа обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами МВД.

Информация об обнаружении снаряда поступила в 16:53 2 ноября. Изъять и уничтожить боеприпас планируют 3 ноября. Этим займутся специалисты министерства обороны РФ.

Ранее боеприпасы времен ВОВ нашли в селе Атепцево Наро-Фоминского округа.