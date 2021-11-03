РИАМО - 3 ноя. Чтобы помочь небольшим птицам, которые остаются на зимовку в Московском регионе, можно устанавливать кормушки. Причем если птиц начать подкармливать, то нужно будет продолжать давать им корм всю зиму, так как птицы привыкают к этому, сообщил РИАМО председатель Московского областного отделения союза охраны птиц России Виктор Зубакин.

На зиму в Московском регионе останутся синицы, некоторые вьюрковые птицы (снегири и зеленушки), все врановые (галки, сороки и сойки), а также воробьи и утки.

Мелким воробьиным птицам особенно сложно находить пропитание в зимний период, и им следует помогать в первую очередь. Это такие птицы, как синицы, воробьи, снегири и зеленушки. Для помощи им можно устанавливать кормушки.

«Тут важно только, что если начали кормить, скажем, осенью, то надо продолжать делать это все время. Потому что, если птицы привыкли, что их осенью в каком-то месте кормят, они останутся и будут держаться там всю зиму. И если прекратить кормить, то птицам может быть тяжело: им некуда будет деться, и у них не будет корма», - сказал Зубакин.

Он подчеркнул, что это нужно обязательно иметь в виду всем, кто хочет начать подкармливать птиц.

Ранее Зубакин сообщил, что почти все перелетные птицы уже покинули Московский регион.