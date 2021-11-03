РИАМО - 3 ноя. Через мобильное приложение «Моя Москва» пользователи теперь могут оплачивать несколько счетов одновременно, ранее такая функция была доступна только на сайте mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Если раньше оплачивать счета нужно было по отдельности, переходя из одной категории в другую или поэтапно выбирая платежи, то сегодня достаточно перейти в раздел «Мои платежи» и выбрать один или все счета, найденные приложением на основе данных в профиле.

Благодаря новой функции в мобильном приложении «Моя Москва» горожане могут оплачивать счета за детский сад, домашний телефон и интернет, электроэнергию и штрафы за парковку одновременно.

Теперь для оплаты счетов достаточно перейти в раздел «Мои платежи» и привязать номер банковской карты. Повторно вводить реквизиты не потребуется. ​