РИАМО - 3 ноя. На зимовку в Московском регионе стали оставаться такие птицы, как черный дрозд, утка гоголь, чайка, чомга и серая цапля. Об этом РИАМО сообщил председатель Московского областного отделения союза охраны птиц России Виктор Зубакин.

За последние десятилетия произошли изменения в сезонной миграции птиц. Некоторые виды стали оставаться зимовать в своих обычных местах проживания.

«Сейчас чем дальше, тем больше у нас остаются на зимовку черные дрозды. Но это в основном в Москве. <…> Чайки стали зимовать на открытых участках Москвы-реки, поскольку Москва-река замерзает частично и даже в самые суровые зимы целиком не замерзает», - рассказал Зубакин.

Стали регулярно зимовать в регионе серая цапля и чомга, или большая поганка. Однако чомги остаются на зиму пока в небольшом количестве: несколько десятков особей.

Утки впервые стали зимовать в Московском регионе начиная с 60-70-х гг. XX века. Чаще всего в регионе зимуют кряквы, а в начале XXI века стали оставаться на зиму гоголи. Сейчас в Московском регионе зимует несколько тысяч гоголей.