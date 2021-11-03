РИАМО - 3 ноя. Проверка назначена после ДТП с участием рейсового автобуса в городском округе Домодедово, в результате аварии пострадали люди, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Авария произошла вечером 2 ноября. Автобус врезался в дерево. Среди пострадавших – несовершеннолетний.

В ходе проверки, проведение которой поручено Домодедовской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

По предварительной информации, водителю автобуса стало плохо за рулем.