РИАМО - 3 ноя. Густой туман, который около суток сохранялся в Подмосковье и столице, образовался из-за мощного антициклона: через Москву прошел сильный поток теплого воздуха, из-за которого значительно усилился процесс конденсации водяного пара, сообщается на сайте «Метеовести».

Туман образовался не только в Москве. Видимость также ухудшалась в других регионах Центральной России и других странах, например, туман образовался над проливом Босфор в Турции, из-за чего приостанавливали движение судов.

Образование густых туманов является косвенным признаком ослабления антициклона. Сначала на смену туману придет потепление, пик которого придется на пятницу. В средней полосе России температура может подняться до плюс 10-15 градусов. Однако затем придет похолодание.

В столице пройдут небольшие осадки, ожидается переменная облачность. В среду в городе воздух прогреется до плюс 9 градусов, в четверг и пятницу столбики термометров поднимутся до рекордных плюс 11-13 градусов. После этого похолодает, к концу недели температура опустится до плюс 6 градусов. Однако даже такое значение на 2 градуса выше нормы.