РИАМО - 3 ноя. Более 500 деревьев и более 9 тыс. кустарников высадили в Москве в рамках масштабного благоустройства на Ленинском проспекте, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, работы по благоустройству вылетной магистрали на участке от улицы Кравченко до МКАД завершены.

«Концепция реализована с учетом основных транспортных и пешеходных потоков. Обустроены удобные тротуары, заменено асфальтобетонное покрытие дорог, созданы новые пешеходные переходы. Также установлены современные остановочные павильоны», – пояснил Бирюков.

Он подчеркнул, что особое внимание специалисты уделили озеленению. Они высадили 519 взрослых деревьев-крупномеров и более 9,3 тыс. кустарников.

Ленинский проспект является одной из самых крупных магистралей города. Там всегда интенсивное движение транспорта, поэтому деревья, которые там растут, должны быть адаптированы к непростым условиям мегаполиса, обладать ветро- и морозоустойчивостью. Таким критериям соответствуют липы, клены разных видов, рябины, ели и декоративные плодовые деревья.

Больше всего деревьев посадили на участке от улицы 26-ти Бакинских Комиссаров до проспекта Вернадского: более 220 лип «Паллида», остролистных кленов и декоративных яблонь.

Кустарники, высаженные на проспекте от улицы Кравченко до МКАД, обеспечивают красивый фон для деревьев и дополнительно защищают горожан от шума и пыли. Специалисты выбрали 3 вида – душистую сирень, серую спирею и кизильник.