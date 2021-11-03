РИАМО - 3 ноя. Петербургский «Зенит» проиграл итальянским футболистам из «Ювентуса» и практически лишился шанса выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 2:4, сообщает газета «Известия».

Теперь подопечные Сергея Семака отстают от итальянцев на шесть очков. Они смогут догнать команду только после побед в оставшихся матчах и двух поражений «Старой синьоры». А догнать «Челси» будет еще тяжелее. От этой команды россияне отстают также на шесть очков.

В следующем матче в рамках Лиги чемпионов «Зенит» сыграет 23 ноября в гостях против аутсайдера группы — «Мальме».

Для того чтобы выйти в плей-офф, нужно будет не только одержать победу над противником, но и надеяться, что в этот же день «Челси» проиграет «Ювентусу». Если это произойдет, то «Зениту» для выхода в плей-офф надо будет 8 декабря победить дома «Челси» с разницей в два и более мяча.