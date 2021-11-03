РИАМО - 3 ноя. В Подмосковье и столице на 3-5 ноября объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В столице предупреждение действует с 09:00 до 19:00 3 ноября, а в Подмосковье – с 09:00 3 ноября до 09:00 5 ноября.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Воронежской и Белгородской областей.

3 ноября в Московском регионе будет облачно, пройдет небольшой дождь, порывы ветра усилятся до 15 м/с. Температура воздуха составит плюс 7-9 градусов.

4 ноября ночью будет облачно, пройдет дождь, температура составит плюс 6-8 градусов. Днем будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 10-12 градусов. В течение дня ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

5 ноября сохранится облачная погода, прогнозируется дождь. Ночью будет плюс 6-8 градусов, днем — плюс 11-13 градусов. Порывы ветра усилятся днем до 17 м/с.