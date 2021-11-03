РИАМО - 3 ноя. В среду утром загруженность движения в Москве составляет 1 балл из 10. К вечеру прогнозируют пробки до 5-6 баллов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Утром в среду затруднения в движении наблюдаются на Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.
Нет проблем в движении на проспекте Маршала Жукова, Волоколамское шоссе и Кутузовском проспекте.
Днем пробки на столичных дорогах также будут оцениваться в 3-4 балла.
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