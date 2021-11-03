РИАМО - 3 ноя. Утром в среду в аэропортах Московского региона задержано или отменено 56 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту Внуково 3 рейса задержано, 7 отменено, в Домодедове 29 задержек и 7 отмен, а в Шереметьеве 5 задержек и 4 отмены.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, там задержан один рейс.

Накануне в Московском регионе произошла массовая задержка авиарейсов из-за густого тумана, окутавшего Москву и область.

Ранее пассажирам напомнили, что в случае задержки рейса они могут отказаться от полета и вернуть деньги за билет или обратиться за компенсацией морального вреда.