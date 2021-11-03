РИАМО - 3 ноя. В среду в Подмосковье и столице будет облачно, ожидается небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Максимальная температура днем составит плюс 7-9 градусов.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду.

Ранее синоптики спрогнозировали теплую погоду на текущей неделе в Московском регионе. Пик тепла придется на 5 ноября, максимальная температура составит плюс 10-12 градусов.