РИАМО - 2 ноя. Российское правительство утвердило новые правила отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующий документ, текст которого опубликован на портале правовой информации.

Степень секретности сведений, составляющих гостайну, должна соответствовать степени тяжести ущерба, который может быть нанесен безопасности РФ вследствие распространения указанных сведений, отмечается в документе.

Всего предусмотрено 3 степени: особая важность, секретные сведения и совершенно секретные сведения. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Кроме того, правительство постановило признать утратившим силу принятое в 1995 году постановление о порядке рассекречивания архивных документов кабмина СССР, а также постановление о внесении изменения в это положение от 2011 года.