РИАМО - 2 ноя. Вице-президент Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что вопрос о введении QR-кодов для переболевших коронавирусом с высоким уровнем антител требует доработки. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Пусть внедряют QR-коды, они пригодятся и после коронавирусных подъемов, но задачу нужно уточнить», – сказал Онищенко.

Он подчеркнул, что с проблематикой устойчивости иммунитета должны разбираться специалисты. Необходимо учитывать научные данные, а не использовать отдельные знания.

«Это должен быть постоянно действующий код с накопительной информацией о состоянии здоровья человека, применимый к данной проблеме», — пояснил специалист.

Онищенко также обратился к переболевшим с призывом сдавать кровь. Так можно помочь тем, кто сейчас борется с коронавирусом.

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