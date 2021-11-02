РИАМО - 2 ноя. Правительство России направит регионам свыше 10,9 млрд рублей на обеспечение Covid-пациентов бесплатными лекарствами. Подмосковью выделят 252,4 млн рублей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Для борьбы с вирусом у нас в регионе сконцентрированы все необходимые силы и ресурсы. При этом мы видим, что ситуация все еще остается напряженной. Поэтому помощь от федерального центра своевременна», - заявил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Дополнительное финансирование позволит надежно обеспечить лекарствами заболевших коронавирусом, которые лечатся в домашних условиях. Им предлагаются комбинированные схемы лечения. А препараты выдаются бесплатно по рецептам.

Оформить рецепт на льготные препараты в Подмосковье с сентября можно в онлайн-режиме. Информация о них хранится в личном кабинете на областном портале Госуслуг. Еженедельно в Подмосковье в среднем выдается порядка 100 тыс. электронных рецептов.

По данным на 2 ноября, в Московской области проведено 12, 273 млн исследований на коронавирус, 524 254 человека заболели, 453 565 выздоровели.

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