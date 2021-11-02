РИАМО - 2 ноя. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что в России вопрос доступности детских кружков и секций является одним из приоритетных, сообщает Nation News.

«Сейчас поставлена задача: обеспечить всех детей бесплатными услугами дополнительного образования. Для этого отрабатывается ряд инструментов. Например, сертификат на дополнительное образование. Он предоставляется детям от 5 лет, родители выбирают определенный кружок, секцию, которую посещают бесплатно», – сказал Рыбальченко.

Он отметил, что считает правильным снизить возраст для получения сертификата до 3 лет. По мнению эксперта, поддерживать талантливых детей нужно с раннего возраста.

«Сертификат — хорошая практика, хотя не всем она подходит», – пояснил Рыбальченко.

Он подчеркнул, что есть и другие льготы, разработанные на уровне регионов. Региональным властям нужно работать с критикой по этой теме, идеальных систем не бывает, но поставленную задачу надо решить.