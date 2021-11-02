РИАМО - 2 ноя. В Московской области значительно увеличат финансирование госпрограммы «Экология и окружающая среда Подмосковья». Из бюджета региона на эти цели в следующем году планируется выделить 15 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Первый зампред комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Александр Орлов рассказал о том, какие средства в проекте бюджета Подмосковья на 2022 год предусмотрены на экологию.

«Финансирование составит более 15 млрд рублей против 10 млрд в 2021 году. Среди основных задач – мониторинг состояния окружающей среды, охрана объектов растительного и животного мира, увеличение площади ООПТ, рекультивация полигонов, создание системы комплексного мониторинга ГТС, экологическая реабилитация и расчистка водных объектов, обеспечение радиационной безопасности, а также защита и воспроизводство лесов», – отметил Орлов.

На подпрограмму «Охрана окружающей среды» в области выделят 135 млн рублей. Финансирование подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Московской области» составит 695 млн рублей.

Кроме того, в 2022 году будет выделено 859 млн рублей на развитие лесного хозяйства. Расходы на сферу обращения с твердыми бытовыми отходами составят 10 млрд рублей.