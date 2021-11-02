РИАМО - 2 ноя. Комитет по туризму Московской области составил топ-5 музеев региона, экспозиции которых отличаются от привычных посетителям выставок, в него вошли музей «Коломенская пастила», музей «Калачная», Музей трамваев, музей «Арт-макет» и Музей техники Вадима Задорожного.

Музей «Коломенская пастила»

Музей расположился во флигеле старинной купеческой усадьбы Сурановых в историческом центре Коломны – одного из древнейших городов региона. Экспозиция музея отсылает посетителей к истории, рассказывает о технологиях приготовления уникальной пастилы и презентует коллекцию исчезнувших вкусов. Во время экскурсии гостям предложат чай и угощение.

Музей «Калачная»

Музей «Калачная» также расположился в Коломне, целью учреждения является возрождение традиции старинного городского калачного промысла. В музее гостям покажут процесс приготовления калача по рецепту XIV века. Посетители смогут продегустировать приготовленные блюда прямо на территории музея.

Музей трамваев

Музей трамваев также находится в Коломне и располагается в деревянном доме XIX века на территории городского кремля. В масштабе 1:87 можно посмотреть почти на 200 миниатюрных моделей трамваев из России и зарубежных стран. Музей обустроили в Коломне неслучайно: в 1891 году здесь построили первый отечественный электрический трамвайный вагон.

Музей «Арт-макет»

Музей архитектуры в миниатюре «Арт-макет» расположен в Сергиево-Посадском округе Подмосковья. Экспозиция музея представляет все главные достопримечательности восьми городов «Золотого кольца» в миниатюре под стеклянными витринами. Каждый макет создан вручную с точностью к оригиналу и особым вниманием деталей.

Музей техники Вадима Задорожного

Музей техники Вадима Задорожного находится в поселке Архангельское городского округа Красногорск и является крупнейшим в Европе музеем исторической техники. Владелец музея собрал в экспозиции известные антикварные автомобили XX века и различную военную технику. В музее для посетителей представлены комплекс выставочных залов, уличная экспозиция, реставрационные мастерские, ресторан, библиотеки и многое другое.

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