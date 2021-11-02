РИАМО - 2 ноя. В 3-х московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также подмосковном Жуковском задержано и отменено 139 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали 28 рейсов, 14 отменили. В Домодедове 71 рейс задержан, 6 отменено. В Шереметьеве задержаны 8 рейсов, отменены 8.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани 2 вылета и 2 прилета задержаны.

С 1 ноября Москву и Подмосковье накрыл плотный туман. Из-за этого направляющиеся в Москву самолеты уходили на запасные аэродромы. Из-за тумана также продлили «желтый» уровень погодной опасности.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИАМО, что в последний раз настолько густой туман накрывал столицу в ноябре 2009 года.