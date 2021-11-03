РИАМО - 3 ноя. В России этот день удивительно беден на праздники, зато богат на приметы. А вот за рубежом 3 ноября ежегодно празднуется несколько интересных дат, например, День культуры Японии или день сэндвича.

День культуры Японии

Особая атмосфера этой страны завораживает художников, писателей и кинематографистов уже ни одно поколение. Даже те, кто никогда не был в стране восходящего солнца, знаю, что такое кимоно, каким вырастет бонсай, и насколько сложно собрать икебану. А ведь есть еще суши.

День культуры этой страны тесно связан с императором-реформатором Мейдзи, чей день рождения тоже пришелся на 3 ноября. И изначально японцы праздновали именно это событие, хотя позже имя правителя было вытравлено из названия торжественной даты.

Интересно, что День культуры в Японии – всенародный выходной, который граждане страны часто проводят, посещая выставочные залы и картинные галереи. А студенты и вовсе готовят «культурную неделю» - череду ярких самобытных фестивалей.

Национальный день сэндвича

США 3 ноября посвятили самому популярному продукту своей страны – сэндвичу. Отдать целый день под чествование «закрытого» бутерброда (сэндвич согласно рецепту должен состоять из двух кусочков хлеба с начинкой между ними) вполне в духе американцев.

Да и само блюда названо не просто так, а в честь 4-го графа Сэндвича, английского дипломата и государственного деятеля Джона Монтегю. Считается, что Монтегю изобрел сэндвич во время карточной игры. С одной стороны - он был голоден, а с другой – не хотел пачкать карты, поэтому приказал слугам положить кусок ростбифа между двумя ломтями хлеба. Выдумку подхватили, растащили и полюбили целой страной.

День осведомленности о стрессе

Тем, у кого из-за ноябрьской погоды и постоянной загруженности на работе совершенно нет настроения ничего праздновать, стоит знать, что они не одиноки. Для них в календарь внесли День осведомленности о стрессе - каждую первую среду ноября. В этом году она выпадает на 3 ноября.

Своим появлением этот день обязан Международной ассоциации управления стрессом, которая решила привлечь внимание к пагубному влиянию этого эмоционального состояния на жизнь и здоровье человека. Из многих рецептов борьбы со стрессом эксперты этой сферы выделяют прежде всего здоровый образ жизни. Они советуют больше отдыхать на природе, грамотно выстраивать свое время и достаточно спать.

Иларионов день

Хоть жители России и не отмечают 3-го ноября никаких торжеств (они наступят днем позже), в этот день издавна поминали двух святых - Илариона Великого и Илариона Псковоезерского. Первый жил в 3-4 веках в Палестине, а второй – в 15 веке здесь, вблизи Чудского озера.

День этот на Руси был метеорологически значимым. Считалось, что если на Илариона снег на сырую землю ляжет и не растает – подснежники рано зацветут, а если на мерзлую выпадет – следующее лето урожайным на хлеб будет.

День рождения Самуила Маршака

Конечно, сегодня взрослые редко обращают внимание на приметы и времена года. А вот в детстве смена сезонов казалась чем-то сказочным. И не в последнюю очередь благодаря мультфильму «Двенадцать месяцев». Именно из него многие дети узнавали о подснежниках, учились распознавать первые признаки весны и ориентироваться в названиях месяцев.

Автор этой волшебной истории Самуил Маршак родился 3 ноября 1887 года. И за 76 лет своей жизни успел рассказать детям множество удивительных историй и про рассеянного с улицы Бассейной, и про мистера Твистера, и про кошкин дом. Его книги и сегодня остаются лучшей детской литературой.