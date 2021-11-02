РИАМО - 2 ноя. На реализацию программы «Сельское хозяйство Подмосковья» в бюджете на 2022 год заложено свыше 6,7 млрд рублей. В 2021 году на эти цели было направлено порядка 6,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В прошлом году планировалось выделить на госпрограмму из регионального бюджета более 7 млрд рублей. Однако пандемия внесла свои коррективы», - рассказал председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

Он отметил, что борьба с Covid-19 продолжается, но аграрная отрасль имеет стратегическое значение для региона. В связи с этим в 2022 году финансирование увеличат почти на полмиллиарда.

Выделенный на госпрограмму бюджет планируется направить на развитие отраслей сельского хозяйства – 5 млрд рублей. Приоритетными направлениями здесь станут племенное скотоводство и агротехнологические работы.

Еще 550 млн рублей пойдет на поддержку кредитования в АПК, 435 млн рублей выделят на развитие крестьянско-фермерских хозяйств, 225 млн рублей – на модернизацию техники, а свыше 100 млн рублей на гранты для производителей сыра.

«Московская область - регион-лидер в сфере инноваций в сельском хозяйстве: внедряем прогрессивные методы и повышаем эффективность труда, пробуем выращивать новые культуры и, конечно, постоянно обновляем технику, что находит свое отражение в проекте бюджета», - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский сообщал, что всего в регионе предусмотрено свыше 30 видов субсидий для представителей отрасли.