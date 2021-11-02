РИАМО - 2 ноя. Сегодня Московский регион представляет собой символ народного единства, где проживают представители разных национальностей с уникальными традициями и культурными ценностями. Всего в столице и области проживают 20,3 млн граждан, сообщает Мосстат.

На текущий момент в Москве проживает 12,6 млн человек, из которых 5,8 млн – мужчины, а 6,8 млн – женщины. На территории Подмосковья живут 7,7 млн человек. При этом мужчин насчитывается 3,5 млн, женщин – 4,1 млн.

По национальностям превалирующее число занимают русские – 10,1 млн в Москве, 5,9 млн – в Подмосковье. На втором месте – украинцы, их проживает 159 тыс. в столице, 114 тыс. – в области. Следом идут татары: 150 тыс. в Москве, 54 тыс. – в Московской области.

На четвертой позиции разместились армяне. Их 109 тыс. живет в столице, еще 60 тыс. живут в Подмосковье. На пятом месте по численности – азербайджанцы: Москва (57 тыс. человек), Подмосковье (18 тыс.).

Также в первую десятку проживающих в Московском регионе национальностей попали евреи, белорусы, грузины, узбеки и таджики.

День народного единства отмечается в России 4 ноября. Праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.