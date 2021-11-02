РИАМО - 2 ноя. Опубликована закупка на оказание услуг по организации бесплатного горячего питания обучающихся в городском округе Мытищи с 1 января 2022 г. по 31 августа 2023 г., сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Оказание услуг по организации питания осуществляется в рамках государственной программы «Образование Подмосковья» и финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета городского округа Мытищи.

В Подмосковье запущен проект «Родительский контроль», в рамках которого родители могут проверить работу столовых в школах Подмосковья и качество еды в них. Принять участие в проекте может любой родитель по предварительной договоренности со школой.