РИАМО - 2 ноя. Кинокомпания Sony Pictures опубликовала трейлер нового хоррор-блокбастера «Морбиус», где главную роль вампира играет актер Джаред Лето. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Фильм рассказывает о тяжелобольном ученом Майкле Морбиусе, ищущем лекарство от болезни крови. В конце концов он решается провести опасный эксперимент, который неожиданно превращает его в кровожадного вампира, обладающего невероятной силой и ловкостью.

В новом трейлере можно увидеть, как Морбиус попадает на необитаемый остров и становится монстром. Морбиус является персонажем серий комиксов издательства Marvel.

Режиссером картины стал Даниэль Эспиноса. В фильме снимались Джаред Лето, Майкл Китон, Джаред Харрис и другие.

Джаред Лето отметил, что работа над ролью человека-вампира для него была крайне непростой и потребовала больших усилий.

Мировая премьера ленты состоится 28 января 2022 года.